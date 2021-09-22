Мэр Нововоронежа пообещал установить новую версию Аленки через месяц

Глава администрации Нововоронежа Владимир Лещенко пообещал жителям города установить новую версию памятника Аленки через месяц, сообщает издание «Подъем».

«Установим, как будет готов объект, но это не раньше, чем через месяц. Пока дата не определена. Площадка та, которая и была, она и осталась. Я думаю, что в памятнике что-то еще и изменится, но пусть это все будет в тайне, иначе будет не интересно», — заявил Лещенко.

Мэр города уточнил, что старый памятник был демонтирован и продан частному лицу — кому именно, по словам мэра, неизвестно, однако Лещенко заявил, что «старая» Аленка до сих пор находится в пределах Воронежской области.

Ранее белгородцы сравнили памятник Шурику и Лиде с нововоронежской Аленкой.

18 декабря 2020 года в Нововоронеже открыли памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка, однако местные жители попросили мэрию убрать арт-объект, назвав его чертовщиной и ущербным подобием. В итоге местные власти 21 декабря приняли решение демонтировать памятник. Впоследствии бизнесмен, купивший памятник, сообщил о планах установить его недалеко от Воронежа.