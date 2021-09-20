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Студентка рассказала, как скрывалась от стрелявшего в пермском университете

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Студентка пермского университета, в котором произошла стрельба, рассказала, что нападавший открыл по ней огонь еще по дороге в университет. Ее слова опубликовал Telegram-канал Mash.

«Где-то в 11:15 (9:15 МСК) я с мальчиком <...> выходила из кампуса, там этот мужчина начал стрелять сначала в машину, потом направил на нас и начал стрелять по нам», — рассказала девушка.

По словам студентки, ее товарища, с которым она выходила из кампуса, ранили в плечо.

После этого девушка спряталась в университете и слышала звуки выстрелов уже внутри кампуса. Она забежала в аудиторию, которую позже студенты забаррикадировали.

«А потом уже было слышно, как он проходил мимо аудитории и стрелял», — добавила она.

Уже спустя некоторое время в аудиторию постучалась полиция и людей вывели из здания.

Утром в понедельник, 20 сентября, вооруженный мужчина проник на территорию кампуса Пермского государственного университета с травматическим оружием и открыл стрельбу. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Личность подозреваемого была установлена, его задержали.

Согласно данным Федерального центра медицины катастроф, погибли 6 человек, 24 обратились за медицинской помощью.

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