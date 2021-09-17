В Кремле сообщили о самочувствии Путина после контакта с больными COVID-19

Президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо несмотря на то, что несколько человек из его окружения заразились коронавирусной инфекцией. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

При этом глава пресс-службы Кремля не смог сообщить, сколько сотрудников в окружении президента заболели COVID-19 и какие должности они занимают.

«Не могу вам рассказать», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Как долго продлится самоизоляция главы государства в связи с контактом с зараженными, пресс-секретарь также не сообщил. Хотя ранее, 16 сентября, он отметил, что президент будет работать в режиме самоизоляции минимум одну неделю.

Ранее Владимир Путин принял решение об уходе на самоизоляцию в связи с тем, что в его окружении несколько человек заболели COVID-19. Однако у самого президента признаков заражения обнаружено не было. Как позднее сообщил Песков, заболевшие COVID-19 сотрудники были привиты только один раз и не прошли процедуру ревакцинации.

По словам пресс-секретаря, то, что эти сотрудники вовремя не сделали ревакцинацию, никак на их служебном положении не отразится.

«Это [отсутствие ревакцинации] никак не отразится. Слава богу, случаев тяжелого течения заболевания нет ни у кого. У кого-то проходит бессимптомно, у кого-то совсем в легкой форме, потому что так или иначе все были привиты», — сказал он.