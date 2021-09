NYP: спецслужбы США узнали о коронавирусе за месяц до его появления в Ухане

Китайский диссидент и правозащитник Вэй Цзиншэн, проживающий в США, сообщил американским спецслужбам о распространении коронавируса еще в ноябре 2019 года — более чем за месяц до его вспышки в Ухане. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на книгу «Что на самом деле произошло в Ухане» (What Really Happened in Wuhan).

По словам Цзиншэна, он впервые услышал о загадочной новой болезни от высокопоставленных лиц в Пекине во время Всемирных летних военных игр, которые проходили в Ухане в октябре 2019 года. Соответствующую информацию он также передал китайской правозащитнице Димон Лю и ее супругу, бывшему агенту ЦРУ Роберту Сюттингеру.

Лю, в свою очередь, рассказала, что после разговора со знакомым подготовила записку, которую планировала передать заместителю советника тогдашнего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтту Поттинджеру. Но женщина этого не сделала, посчитав, что информация о новой инфекции не соответствует действительности.

27 августа агентство Reuters сообщило, что американское разведсообщество представило президенту США Джо Байдену результаты расследования происхождения коронавирусной инфекции. Спецслужбы намеревались ответить на вопрос, передался ли Sars-CoV-2 человеку от животного или же его создали в лаборатории в Ухане.

В начале сентября США выделили грант на сумму более $3 млн на исследование возникновения коронавируса у летучих мышей, часть денег досталась институту вирусологии в китайском Ухане.