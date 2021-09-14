Подозреваемые в убийстве девушки из-за денег задержаны в Воронеже

В Воронеже задержаны три человека, подозреваемые в убийстве 20-летней девушки. Об этом сообщил Следственный Комитет РФ на своем официальном сайте.

Заявление об исчезновении 20-летней девушки поступило в полицию 9 сентября. Ее тело было найдено 12 сентября с признаками насильственной смерти. Девушку обнаружили в поле у села Озёрного Новохопёрского района Воронежской области.

Вскоре были задержаны жители Борисоглебского района в возрасте 20 и 23 лет, а также 26-летний уроженец Волгоградской области, сообщает пресс-служба СК.

Следствием установлено, что подозреваемые, знали о крупной сумме денег на банковской карте у их знакомой. Они решили убить молодую женщину, чтобы завладеть деньгами.

Обманом они заманили и привезли девушку в Новохопёрский район, где ее убили, а тело спрятали в поле. Мужчины похитили у своей жертвы банковскую карту и мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело.