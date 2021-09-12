Стало известно, как чаще всего аферисты похищают деньги россиян

Телефонные мошенники чаще всего похищают деньги с банковских карт и счетов россиян, убедив их от лица банка оформить онлайн-заявку на кредит или перевести накопления на поддельный счет, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

«Можно выделить совершенные под видом сотрудника банка путем оформления от имени клиента (жертвы) онлайн-заявки на получение кредита с использованием полученных реквизитов банковских карт, паролей из SMS-сообщений с последующим выводом поступивших на счет потерпевшего денежных средств на подконтрольные счета злоумышленников», — заявили в пресс-службе ведомства.

Еще один популярный способ мошенничества — хищение денег под прикрытием правоохранителей и работников банковской сферы. В этом случае аферисты убеждают собеседника, что их счета находятся в опасности и нужно перевести деньги с них.

Мошенники также совершают IT-хищения, направляя в банки распоряжения о перечислении денег на счета, подконтрольные преступникам.

По данным МВД России, за семь месяцев 2021 года зарегистрировано почти 320 тыс. IT-преступлений.

Ранее Банк России дал рекомендации кредитным организациям, как выявлять платежные карты и электронные кошельки, которые используют незаконные онлайн-казино, организаторы финансовых пирамид, нелегальные форекс-дилеры и криптовалютные интернет-обменники.