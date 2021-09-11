Названа предварительная причина взрыва в жилом доме под Ельцом

Взрыв в жилом доме в поселке Солидарность под Ельцом Липецкой области области мог произойти из-за утечки газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, утечка газа привела к взрыву», — сказал источник.

Информация о взрыве поступила спасателям около 00.52 мск субботы. По информации МЧС, из-за взрыва произошло частичное обрушение стены дома. Как сообщалось, жертвами ЧП стали женщина и ребенок, еще шесть человек пострадали. Под завалами еще могут находиться люди. Их поиски продолжаются.

Также стало известно, что в результате взрыва газа один из двух подъездов двухэтажного дома под Ельцом был разрушен. Всего в здании 16 квартир.