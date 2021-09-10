С 9 сентября столичный аэропорт Шереметьево изменил схемы взлета и посадки самолетов. Это пришлось сделать из-за того, что стало поступать много жалоб на «бесконечный авиашум», пишет »Коммерсантъ».

Москвичи и жители Подмосковья направили свои обращения в Росавиацию, Роспотребнадзор, Госдуму и президенту Владимиру Путину.

Но в Росавиации заявили, что изменение схем посадки не связано напрямую с массовыми обращениями граждан. Коррективы внесены авиакомпаниями, заверили в ведомстве.

При этом Роспотребнадзор, проведя измерения шумового фона, счел, что авиационные власти не провели «реальных мероприятий по снижению уровней шума в зоне влияния аэропорта Шереметьево». Ведомство направило материалы в прокуратуру «для принятия мер прокурорского реагирования».

Вопрос об использовании третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП) международного аэропорта «Шереметьево поднимался еще в 2019 году. Тогда СМИ отмечали, что использовать новый объект на полную мощность будет невозможно из-за большого количества прилегающих жилых застроек, со ссылкой на текст законопроекта о приаэродромных территориях и пояснительную записку, подготовленные Минтрансом. В 5 км от ВПП расположены Лобня и Зеленоград, в 3 км — Сходня.