Диетолог рассказал о полезных способах приготовления мяса

Врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова рассказала, каким способам приготовления мяса стоит отдавать предпочтение. Об этом сообщает «радио Sputnik».

По ее словам, блюда из мяса имеют важное место в российской кухне и повседневном меню россиян.

«Самые здоровые, диетические методы приготовления – это тушение, варка и гриль. Главное, следить, чтобы не было черной корочки, которая возникает при пригорании. Сейчас продаются электрогрили – это как сухая сковородка, там получается правильное мясо», — подчеркнул Хачирова.

По ее словам, приготовить мясо в мангале на открытом огне – тоже может быть полезным вариантом, но только в том случае, если соблюдать определенные условия.

Главное по словам Хачировой – использовать правильный маринад без содержания майонеза.

Мясо приготовленное таким путем можно есть не чаще раза в неделю.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о двух самых вредных продуктах из категории фастфуда.

По словам диетолога, самыми вредными продуктами является сладкая газировка и блюда с трансжирами.