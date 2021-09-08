Новые власти Афганистана пообещали проведение всеобщих выборов сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на исполняющего обязанности министра информации Афганистана.

«Следующим этапом состоятся выборы, в которых примут участие все слои афганского общества», — заявил чиновник.

Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко рассказала о делегации от России на инаугурации нового правительства Афганистана.

Церемония инаугурации нового кабмина Афганистана пройдет 11 сентября, ровно спустя 20 лет после терактов в Соединенных Штатах.

Россия получила от представителей радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) приглашение на церемонию представления нового афганского правительства.

Также в арабских СМИ появились сообщения о том, что талибы пригласили представителей Турции, Китая, Ирана, Пакистана и Катара на церемонию. Уточнялось, что подготовка к формированию правительства завершена.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова участвовать в церемонии объявления нового афганского правительства при условии, что оно будет инклюзивным.