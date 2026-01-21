Российские супруги испугались уголовного дела и отдали мошенникам 2,8 млн рублей

В Волгограде пожилая пара испугалась уголовного дела и отдала мошенникам сбережения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все произошло в период с 8 по 14 января. Пожилой женщине стали звонить неизвестные, представлявшиеся якобы сотрудниками различных организаций и правоохранительных органов. Аферисты напугали женщину уголовной ответственностью за «помощь преступникам» и убедили ее перевести средства на «безопасные счета». Женщина сняла наличные со счетов и стала отправлять их преступникам.

В результате пенсионерка и ее супруг отправили злоумышленникам около 2,8 млн рублей. Осознав обман после новых требований и угроз со стороны преступников, пара обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по пункту 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее российская пенсионерка поверила «следователю» и лишилась 6 млн рублей.