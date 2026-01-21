Вице-премьер Швеции дала совет Трампу насчет Гренландии

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу следует успокоиться по поводу Гренландии. Об этом заместитель премьер-министра, министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции Эбба Буш заявила британскому телеканалу Sky News.

Политик, находящаяся на Всемирном экономическом форуме в Давосе, прокомментировала притязания Вашингтона на Гренландию. «Мое послание для Трампа: время успокоиться», - сказала она.

Вице-премьер подчеркнула, что Европа не позволит Соединенным Штатам себя шантажировать.

5 января Трамп сообщил, что планирует взять контроль над Гренландией. Против этого шага выступили власти острова и Дании, а также несколько стран ЕС. Восемь из них решили отправить своих военных в Гренландию в рамках совместной разведывательной миссии.

17 января американский лидер сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции. По его словам, с 1 июня 2026 года тарифы для этих государств вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии».

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин обратил внимание на серьезность плана Трампа присоединить Гренландию к США.

Ранее Путин высказался о ситуации вокруг Гренландии.