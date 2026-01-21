Размер шрифта
«Не было предложений»: 18-летняя Андреева о смене гражданства

Теннисистка Андреева заявила, что у нее не было предложений по смене гражданства
Российская теннисистка Мирра Андреева на пресс-конференции во время Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open) призналась, что никогда не задумывалась о смене гражданства.

«Знаю, например, что Даша Касаткина сменила гражданство. Многие теннисисты перешли играть за другие страны, но пока я просто буду играть так, как есть. У меня не было никаких предложений или чего-то подобного», — рассказала 18-летняя спортсменка.

21 января Андреева пробилась в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Встреча, которая продолжалась 1 час 8 минут, завершилась со счетом 6:0, 6:4. В матче второго круга Андреева одержала победу над гречанкой Марией Саккари. В следующем круге соревнований соперницей россиянки представительница Румынии Елена-Габриэла Русе.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Шнайдер высказалась о критике украинской теннисистки. 

