Путин обсудит с палестинским лидером создаваемый «Совет мира»

Президент России Владимир Путин планирует на завтрашней встрече с палестинским лидером Махмудом Аббасом обсудить создание «Совета мира» по Газе и возможное выделение для этого $1 млрд из замороженных в США российских активов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами Совбеза РФ, передает ТАСС.

«Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым завтра у нас состоятся переговоры», — заявил сообщил Путин.

Президент РФ заявил, что Москве было предложено присоединиться к «Совету мира». Министерство иностранных дел России изучит соответствующие документы, проконсультируется с зарубежными партнерами, и после этого будет вынесено решение. По мнению России, главное — чтобы принятые решения способствовали долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе резолюций ООН и с учетом интересов палестинцев. Уже сейчас, даже до определения участия в «Совете мира», Россия готова направить организациям 1 миллиард долларов из замороженных активов, оставшихся со времён предыдущей американской администрации, подчеркнул Путин.

До этого Путин заявил, что замороженные в США, можно направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе российского-украинского конфликта. Он рассказал, что $1 млрд из замороженных российских активов можно направить в «Совет мира», созданный в январе по инициативе президента США Дональда Трампа.

Ранее Путин обсудил с членами Совбеза предложение о вступлении России в «Совет мира».