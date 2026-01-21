Пьяные юноши жестоко избили подростка во время распития спиртного в Курске

В Курске два молодых человека во время распития спиртного на улице жестоко избили подростка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел 18 января возле дома №86 по улице Радищева, где двое юношей в возрасте 16 и 17 лет вместе с 16-летним знакомым распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возникла ссора, и собутыльники избили последнего, нанеся ему множественные удары по голове и телу.

Вред, причиненный здоровью пострадавшего, оценили как тяжкий. Суд избрал одному из обвиняемых меру пресечения в виде домашнего ареста. Прочие детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Ранее старшеклассник жестоко избил двух подростков за отказ продать ему банковские карты.