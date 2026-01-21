Размер шрифта
Медики увезли юношу без пульса из петербургского ТЦ после нападения охранника

Mash: в Петербурге медики увезли юношу без пульса из ТЦ после удара охранника
Telegram-канал Mash на Мойке

В Петербурге медики забрали юношу без пульса из ТЦ после того, как его ударил охранник. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на первом этаже торгового центра «Сити Молл». Охранники заподозрили молодого человека в краже и попытались уличить его в этом, однако юноша начал сопротивляться, после чего один из сотрудников охраны ударил его.

Пострадавший упал на пол, потерял сознание и начал биться в конвульсиях. Молодого человека попытались привести в чувство с помощью нашатырного спирта, однако мероприятие не увенчалось успехом. На место вызвали медиков.

Прибывшие врачи сообщили, что у юноши нет пульса, и унесли его на носилках. Предположительно, у молодого человека при себе был предмет, похожий на пистолет — он не успел достать его. На фото с места происшествия он находится в руках охранника.

Ранее россиянка избила охранника магазина из-за пяти плиток шоколада.

