Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

В Нижнем Тагиле консультант банка похитила более 7 млн рублей с вкладов клиентов

На Урале менеджер банка украла у клиентов более 7 млн рублей
Ленинский районный суд города Нижний Тагил/VK

В Нижнем Тагиле вынесли приговор бывшей сотруднице банка, обвиняемой в хищении денег со счетов клиентов. Об этом сообщает Ленинский районный суд города.

По данным следствия, экс- сотрудница банка под предлогом «рефинансирования» или «улучшения условий» выманивала у клиентов личные данные, получала от них коды подтверждения, а затем, действуя от их имени, заключала фиктивные кредитные договоры. Также она выпускала на имена клиентов дополнительные карты, меняла контактные телефоны на свои и переводила крупные суммы денег, которые затем снимала через банкоматы или тратила на оплату покупок.

Общий ущерб составил свыше 7 млн в рублей. Суд признал 36-летнюю обвиняемую виновной в краже в крупном и особо крупном размерах и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

До этого в Амурской области сотрудницу банка задержали за кражу 46 млн рублей. 36-летняя жительница Благовещенска, ранее работавшая в банке, на протяжении нескольких лет, начиная с 2022 года, систематически переводила деньги со счетов клиентов на подконтрольные ей реквизиты.

Ранее в Кузбассе сын украл у отца миллион и проиграл на ставках.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27678229_rnd_7",
    "video_id": "record::e8938bb7-04cc-4d97-823f-4031e4364e18"
}
 
Теперь вы знаете
Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+