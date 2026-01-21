В Нижнем Тагиле консультант банка похитила более 7 млн рублей с вкладов клиентов

В Нижнем Тагиле вынесли приговор бывшей сотруднице банка, обвиняемой в хищении денег со счетов клиентов. Об этом сообщает Ленинский районный суд города.

По данным следствия, экс- сотрудница банка под предлогом «рефинансирования» или «улучшения условий» выманивала у клиентов личные данные, получала от них коды подтверждения, а затем, действуя от их имени, заключала фиктивные кредитные договоры. Также она выпускала на имена клиентов дополнительные карты, меняла контактные телефоны на свои и переводила крупные суммы денег, которые затем снимала через банкоматы или тратила на оплату покупок.

Общий ущерб составил свыше 7 млн в рублей. Суд признал 36-летнюю обвиняемую виновной в краже в крупном и особо крупном размерах и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

До этого в Амурской области сотрудницу банка задержали за кражу 46 млн рублей. 36-летняя жительница Благовещенска, ранее работавшая в банке, на протяжении нескольких лет, начиная с 2022 года, систематически переводила деньги со счетов клиентов на подконтрольные ей реквизиты.

