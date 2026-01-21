Трамп считает, что Путин принял приглашение войти в «Совет мира»

Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин принял приглашение войти в «Совет мира». Такую позицию он изложил во время общения с журналистами на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС.

На просьбу пояснить, по какой причине приглашение вступить в «Совет мира» было направлено президенту РФ, Трамп заявил, что «хочет (видеть там. — прим. ред.) всех», уточнив при этом, что считает лидеров таких стран «безумно влиятельными».

«Мы хотим, чтобы (в «Совет мира» вступили. — прим. ред.) все страны, в которых у людей есть контроль, есть власть», — подчеркнул американский лидер,

16 января Трамп объявил о создании «Совета мира» по сектору Газа. В работе этого органа должны были участвовать более 60 мировых лидеров, в числе которых — Путин.

По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина, Москва внимательно изучит инициативу Вашингтона о создании «Совета мира» и рассмотрит возможность участия в его деятельности.

Ранее в Германии предрекли раскол Европы из-за «Совета мира».