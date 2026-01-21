Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Трамп считает, что Путин принял приглашение войти в «Совет мира»

Трамп: Путин принял приглашение войти в «Совет мира»
Photo Agency/Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин принял приглашение войти в «Совет мира». Такую позицию он изложил во время общения с журналистами на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС.

На просьбу пояснить, по какой причине приглашение вступить в «Совет мира» было направлено президенту РФ, Трамп заявил, что «хочет (видеть там. — прим. ред.) всех», уточнив при этом, что считает лидеров таких стран «безумно влиятельными».

«Мы хотим, чтобы (в «Совет мира» вступили. — прим. ред.) все страны, в которых у людей есть контроль, есть власть», — подчеркнул американский лидер,

16 января Трамп объявил о создании «Совета мира» по сектору Газа. В работе этого органа должны были участвовать более 60 мировых лидеров, в числе которых — Путин.

По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина, Москва внимательно изучит инициативу Вашингтона о создании «Совета мира» и рассмотрит возможность участия в его деятельности.

Ранее в Германии предрекли раскол Европы из-за «Совета мира».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27678289_rnd_2",
    "video_id": "record::7efb2c89-177d-4af3-9b47-e1cdb6a7b9a4"
}
 
Теперь вы знаете
Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+