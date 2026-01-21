Петербуржец избил свою бабушку из-за 8 тысяч рублей

В Петербурге 24-летний мужчина из-за 8 тысяч рублей избил свою 75-летнюю бабушку. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 19 января в доме на Октябрьской улице. Предварительно, внук напал на свою пожилую бабушку, избил ее и отобрал банковскую карту женщины, с которой позже похитил 8 тысяч рублей. После случившегося пострадавшая обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. Ее ранее неоднократно судимого внука задержали стражи порядка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.

Ранее в Дагестане алкоголик забил пожилую мать за то, что та не дала ему денег на спиртное.