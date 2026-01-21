«Возможно, что-то покажет»: российский тренер о перспективах «Спартака»

Бывший наставник московского «Спартака» Александр Тарханов оценил перспективы красно-белых под руководством нового главного тренера Хуана Карседо. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Ну не знаю, зачем чемпионат Кипра сравнивать с Российской премьер-лигой. У нас уровень футбола намного выше, поэтому я так считаю. Но у него есть в «Спартаке» футболисты высочайшего класса, поэтому, возможно, команда покажет что-то во второй части чемпионата», — cказал Тарханов.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

