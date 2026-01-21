Стало известно, что Лурье сделает с мебелью Долиной

Предпринимательница Полина Лурье собралась выбросить часть мебели из бывшей квартиры Ларисы Долиной. Об этом Daily Storm рассказала адвокат Светлана Свириденко.

Она отметила, что Долина забрала из квартиры все личные вещи, осталась только мебель. Сейчас Лурье решает вопросы с ремонтом, дизайнер посоветует ей, что оставить, а что выкинуть из мебели.

Свириденко добавила, что предпринимательница воспитывает двух детей, она будет учитывать их потребности при ремонте. Возможно, в квартире придется сделать перепланировку. По оценкам Свириденко, переделка жилья может занять от шести месяцев до года.

Адвокат добавила, что после выселения Долиной Лурье осталась довольна обстановкой в квартире, никаких вредительств не было, за что предпринимательница «благодарна Долиной».

До этого сообщалось, что исполнительное производство о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках окончено. Покупательница жилья Полина Лурье уже получила ключи и теперь может заходить в квартиру уже как в пространство под ремонт. При этом певица заявила, что нашла новое место жительства, в чем ее поддержали поклонники.

Ранее директор Долиной рассказал, что она не готова общаться с прессой.