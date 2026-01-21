Бармен вмешался в ссору супругов и получил стулом по голове

В Североморске женщина напала на бармена и ударила его стулом

В Североморске женщину будут судить за нападение на работника бара, который пытался утихомирить ссорившуюся пару. Об этом сообщает УМВД по Мурманской области.

Супружеская пара устроила скандал в одном из заведений Североморска, в конфликт вмешался 18-летний администратор бара, который попытался разнять посетителей. Между барменом и мужем посетительницы началась ссора, женщина заступилась за мужа и ударила молодого человека стулом по голове.

Пострадавшего с травмами госпитализировали. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала причинённый вред здоровью как легкий. Оперативники установили и задержали подозреваемую, которая признала вину. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

До этого в Тольятти любительница шоколада избила охранника магазина. Обвиняемая спрятала пять плиток шоколада под одеждой и попыталась покинуть торговый зал , не оплатив товар. Охранник, заметивший кражу, остановил ее у выхода, в ответ покупательница нанесла ему несколько ударов руками и ногами.

Ранее мужчина избил экс-супругу, которая застала его с другой женщиной.