В одном из отелей Давоса произошел пожар

Blick: пожар произошел в отеле Turmhotel Viktoria в швейцарском Давосе
Denis Balibouse/Reuters

В отеле Turmhotel Viktoria в швейцарском Давосе, где проходит очередная сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ), произошел пожар. Об этом сообщает газета Blick со ссылкой на очевидцев.

По их словам, на место происшествия прибыли шесть пожарных машин и много сотрудников полиции. Сотрудники отеля заявили, что огонь вспыхнул в небольшом шале, расположенном рядом с гостиницей. Как отмечает Blick, данных о пострадавших нет. Люди были эвакуированы, а правоохранители оградили территорию. Издание Südostschweiz пишет, что пожарные уже покинули место происшествия.

Turmhotel Viktoria находится всего в пяти минутах езды от отеля AlpenGold, в котором, по информации СМИ, ночует президент США Дональд Трамп.

ВЭФ — швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. В 2026 году встреча пройдет с 19 по 23 января, основной темой мероприятия заявлен «Дух диалога».

Ранее основатель и председатель Давосского форума покинул свой пост.

