Объединенный экспедиционный корпус проведет учения в Арктике

Страны Северной Европы, входящие в Объединенный экспедиционный корпус (ОЭК) под руководством Великобритании, проведут учения Lion («Лев») в Арктике, Северной Атлантике и Балтийском регионе в 2026 году. Об этом сообщил британский министр обороны Джон Хили на совместной пресс-конференции со своим датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном, его слова передает газета The Sun.

«Позже в этом году в военных учениях Lion, которые будут организованы JEF на Балтике, в Северной Атлантике и Арктике, примут участие сотни военнослужащих вместе с кораблями, самолетами и беспилотниками. Они будут развернуты на всем Крайнем Севере для сдерживания угроз и придания уверенности нашему альянсу. Как и прежде, мы объединимся для укрепления нашей безопасности», — отметил Хили.

ОЭК, созданный в 2014 году под руководством Великобритании, представляет собой региональное оборонное объединение, включающее 10 стран Северной Европы: Данию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Швецию и Эстонию.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял участие в конференции ОЭК в Эстонии, где встретился с лидерами балтийских стран. В ходе мероприятия он отметил, что Украине нужны все имеющиеся возможности корпуса. При этом он подчеркнул, что уже было получено финансирование, но денег потребуется еще больше.

Ранее корабли стран Объединенных экспедиционных сил вышли на патруль в Балтийское море.