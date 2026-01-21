Размер шрифта
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза предложение о вступлении России в «Совет мира»

Путин: Россия решит о вступлении в «Совет мира», когда МИД изучит документы
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе совещания с членами Совета Безопасности РФ инициативу «Совет мира», предложенную лидером США Дональдом Трампом. Он заявил, что Москва решит о вступлении в этот совет после изучения документов, сообщает РИА Новости.

«Что касается нашего участия в «Совете мира», то МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами. И только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение», — сказал глава государства.

16 января Трамп объявил о формировании «Совета мира» по сектору Газа. Всего принять участие в работе органа были приглашены более 60 мировых лидеров, в том числе Путин.

Как заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Вершинин, Москва внимательно рассмотрит инициативу Вашингтона о создании «Совета мира» и приглашение принять участие в его работе. Руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, рассказал о планах России организовать контакты с США для уточнения деталей инициативы.

Ранее в Германии предрекли раскол Европы из-за «Совета мира».

