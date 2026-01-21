Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Армия

Средства ПВО России в течение трех часов сбили над регионами страны 17 беспилотников

Минобороны: за три часа над российскими регионами сбиты 17 украинских дронов
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны за три часа сбили над регионами России 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Вражеские дроны были перехвачены и уничтожены в период с 20:00 до 23:00 мск. Восемь из них сбиты над территорией Краснодарского края, шесть — над акваторией Азовского моря, два — над акваторией Черного моря, один — над Крымом.

21 января Минобороны сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 52 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территориями регионов России.

В ночь на 21 января дронами были атакованы Краснодарский край и Республика Адыгея. Пострадали не менее 11 человек, среди госпитализированных двое детей. Обломки сбитых БПЛА упали на территорию Афипского нефтезавода. Около многоквартирного дома в Афипском специалисты разминируют боевую часть дрона. Всего за ночь средства ПВО сбили над Россией 75 украинских беспилотников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт прокомментировал атаки ВСУ на южные регионы России. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27678223_rnd_8",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+