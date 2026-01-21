Средства ПВО России в течение трех часов сбили над регионами страны 17 беспилотников

Силы противовоздушной обороны за три часа сбили над регионами России 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Вражеские дроны были перехвачены и уничтожены в период с 20:00 до 23:00 мск. Восемь из них сбиты над территорией Краснодарского края, шесть — над акваторией Азовского моря, два — над акваторией Черного моря, один — над Крымом.

21 января Минобороны сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 52 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над территориями регионов России.

В ночь на 21 января дронами были атакованы Краснодарский край и Республика Адыгея. Пострадали не менее 11 человек, среди госпитализированных двое детей. Обломки сбитых БПЛА упали на территорию Афипского нефтезавода. Около многоквартирного дома в Афипском специалисты разминируют боевую часть дрона. Всего за ночь средства ПВО сбили над Россией 75 украинских беспилотников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

