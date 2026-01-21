Число жертв атаки на портовые терминалы на Кубани увеличилось до трех

Число погибших в результате украинской атаки на портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края увеличилось до трех человек, пострадавших — до восьми. Об этом сообщил оперштаб края в Telegram-канале.
Пострадавшие госпитализированы с различными травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.
В случае необходимости их доставят в лечебные учреждения краевого центра, отметили в оперштабе.
Вечером 21 января губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что украинские войска нанесли удар по портовым терминалам в поселке Волна.
На территории терминалов загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники.
Это уже вторая атака ВСУ на эти терминалы за последние сутки. Ночью оперштаб сообщал, что в результате атаки дронов в поселке получили повреждения два причала и два судна.
Ранее на Кубани обломки беспилотника повредили трубопровод.