Число жертв атаки на портовые терминалы на Кубани увеличилось до трех

Число погибших при атаке ВСУ на портовые терминалы на Кубани увеличилось до трех

Число погибших в результате украинской атаки на портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края увеличилось до трех человек, пострадавших — до восьми. Об этом сообщил оперштаб края в Telegram-канале.

Пострадавшие госпитализированы с различными травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

В случае необходимости их доставят в лечебные учреждения краевого центра, отметили в оперштабе.

Вечером 21 января губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что украинские войска нанесли удар по портовым терминалам в поселке Волна.

На территории терминалов загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники.

Это уже вторая атака ВСУ на эти терминалы за последние сутки. Ночью оперштаб сообщал, что в результате атаки дронов в поселке получили повреждения два причала и два судна.

Ранее на Кубани обломки беспилотника повредили трубопровод.