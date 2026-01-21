Размер шрифта
В Совфеде объяснили, почему глава ЕЦБ ушла с ужина в Давосе

Пушков: глава ЕЦБ Лагард ушла с ужина в Давосе из-за принижения Европы США
Yves Herman/Reuters

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард ушла с ужина в Давосе из-за раздражения, что США теперь обращаются с европейцами не как с союзниками, а как с младшими партнерами. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии по информационной политике Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

По его мнению, Лагард «не выдержала - встала и ушла из-за принижения Европы».

Пушков утверждает, что теперь Вашингтон общается с ЕС как с тем, кого можно не особо брать в расчет.

21 января СМИ сообщили о том, что министра торговли США Говарда Лютника освистали во время ужина на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит с 19 по 23 января в Давосе. По информации Financial Times, конфликт произошел из-за «воинственных заявлений Лютника», после которых часть гостей ушли с мероприятия. Например, Лютник заявил, что с началом нового президентского срока Дональда Трампа «у капитализма появился новый шериф в городе».

Также на форуме в Давосе Трамп раскритиковал Европу, подчеркнув, что она «движется в неправильном направлении» и «разрушает сама себя». Также президент США заявил о разрушительных последствиях неправильной миграционной и экономической политики в мире.

Ранее в Германии предрекли раскол Европы из-за «Совета мира».

