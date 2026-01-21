Вэнс оценил выступление Трампа в Давосе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети X назвал Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе «львиным логовом», а выступление американского лидера Дональда Трампа — историческим.

«Историческая речь в самом сердце львиного логова», — написал Вэнс.

Публикацию он сопроводил записью выступления Трампа в Давосе.

До этого официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, что американский лидер в рамках Всемирного экономического форума в Давосе должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, генсеком НАТО Марком Рютте, а также лидерами Бельгии, Египта и Польши.

Встреча с Зеленским назначена на четверг. Трамп сначала заявлял, что она состоится позднее в среду, но впоследствии уточнил, отвечая на вопросы репортеров, что оговорился и имел в виду 22 января. О том, что Зеленский планирует отправиться в Давос в четверг для встречи с американским лидером, до этого сообщил портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.

Ранее сообщалось, что выступление Трампа в Давосе превысило запланированные сроки.