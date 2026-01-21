Депутаты предложили закон о «пресечении уклонения от защиты страны»

В Госдуме внесли законопроект о профилактике искажения исторической правды

Законопроект об усилении профилактических мер по противодействию искажению исторической правды и «предупреждению и пресечению уклонений от обязанности по защите Отечества» внесли в Госдуму. Проект размещен в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Проектом закона предлагается дополнить перечень основных направлений профилактики правонарушений новыми пунктами — предупреждение и пресечение уклонений от обязанности по защите Отечества, противодействие искажению исторической правды.

В пояснительной записке к документу говорится, что обеспечить безопасность и организовать оборону невозможно «без осознания каждым гражданином необходимости безусловного выполнения обязанности по защите Отечества».

«Противостояние с недружественными странами, активизация деятельности террористических, экстремистских организаций, радикально настроенных граждан и иностранных агентов... создают условия для формирования у российских граждан не соответствующих действительности ложных представлений, знаний об истории России и ее отдельных событиях (фактах), что нередко способствует совершению ими определенных правонарушений», — заявили авторы проекта.

Принятие документа будет способствовать укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сплоченности общества, осознания необходимости защиты Отечества для сохранения культурного и исторического наследия народов РФ, защите исторической правды, сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации истории, заключается в пояснительной записке.

