Киев возмутил итальянский учебник, причисливший Украину к «российским регионам»

Посольство Украины в Италии выразило недовольство указанием в итальянском учебнике Украины, Белоруссии, Молдавии и Прибалтики как «российских регионов». Соответствующее заявление дипмиссия опубликовала на странице в Facebook.

В посольстве уточнили, что в итальянском учебнике по географии Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia («Добро пожаловать в мир географии») автора Альберто Фре «обнаружена искаженная информация».

«Внимательными читателями была обнаружена искаженная информация об Украине и замалчивание фактов российской агрессии против нашего государства. В своем официальном обращении к итальянскому Минобразования, Ассоциации Издателей Италии и собственно издательству вышеуказанного учебника посольство убедительно призывает исправить заявленную статью», — говорится в сообщении.

К посту прикреплены фотографии учебника, где детям предлагается задание, в котором нужно заполнить пробелы в текст о географических границах «региона» и входящих в него странах.

Ранее сообщалось, что британский перевозчик поместил на фургоне карту Украины без Крыма. Фото фургона было сделано в Италии, у автомобиля были румынские номера.