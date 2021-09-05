Тишковец: понедельник может стать самым зябким днем в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что понедельник, 6 сентября, в Москве может стать самым зябким днем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ночью температура воздуха понизится до 2-4°С выше нуля, а днем - до +8-10°С. Из-за плотного северо-западного ветра и повышенной влажности будет казаться, что на два градуса холоднее, чем есть на самом деле. По сути, это многолетние показатели, характерные для 11 октября – погода отправила нас в климатическое будущее более чем на месяц вперед», — рассказал Тишковец.

В воскресенье, 5 сентября, в городе ожидается до +9...+11°С. В течение дня прогнозируются небольшой дождь и ветер. В Московской области столбики термометров покажут до +12°С.

Он добавил, что в последний раз такой холод наблюдался в столице России в конце апреля текущего года.

Ранее Тишковец рассказал, что Бабье лето в столице может наступить лишь во второй половине сентября. До этого момента, по словам синоптика, возвращения теплой погоды в Москву ждать не стоит.