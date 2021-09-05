Глава Минприроды назвал отстающие по мусорной реформе регионы

Глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что объем и процент сортировки, а также утилизации отходов в 43 регионах России не совпадает с данными об отчетности. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Козлов добавил, что некоторые регионы отстают в сфере строительства и модернизации инфраструктуры для перехода на новую систему обращения с отходами.

«Планы строительства инфраструктуры у некоторых регионов далеки до того, чтобы выполнить задачу. С этим есть проблемы у Ставропольского края, Калининградской, Орловской, Челябинской, Новгородской, Ярославской, Ивановской и Костромской области», — сказал он.

Ранее Козлов назвал основную причину лесных пожаров в России в 2021 году. По его словам, главной причиной стал человеческий фактор.

Он также заявил, что ситуацию обостряет дефицит осадков в некоторых регионах, в частности, в Якутии. Согласно прогнозам ученых, засушливые сезоны в стране из-за глобального потепления будут наблюдаться регулярно.