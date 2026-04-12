В Дагестане спасли животных из приюта, который затопило во время ливней

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

В Махачкале спасли животных из приюта, который затопило во время ливней
Shutterstock/sunakri

В Махачкале смогли спасти животных из приюта, затопленного во время сильных ливней. Об этом РИА Новости рассказала зоозащитница Алжанат Аммаева.

Инцидент произошел 5 апреля — зоозащитница не смогла добраться до приюта из-за затопленной трассы. Однако она дозвонилась до соседа, который перелез через забор и открыл вольеры в приюте. В этот момент вода уже была собакам по колено, животные не могли спастись.

Сосед выпустил 13 собак. Он также спас ворону с подбитым крылом, перенеся ее клетку с улицы в помещение. Также в этом приюте находились 86 кошек. Некоторые животные заболели от переохлаждения. Все лежаки и одеяла ушли под воду, их пришлось выбросить.

После случившегося Аммаева забрала кошек из затопленных домов, чьи хозяева сейчас живут у родственников или в пунктах временного размещения. Многие питомцы нуждаются в лечении.

Из-за сильных дождей, прошедших 28 марта и в период с 4 по 5 апреля, Дагестан столкнулся с масштабным наводнением. Власти республики ввели режим ЧС в ряде крупных городов и районов, а позднее в регионе был объявлен режим ЧС федерального характера.

Ранее в Дагестане на два месяца арестовали инженера по делу о прорыве плотины.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
