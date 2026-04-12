В Дагестане спасли животных из приюта, который затопило во время ливней

В Махачкале спасли животных из приюта, который затопило во время ливней

В Махачкале смогли спасти животных из приюта, затопленного во время сильных ливней. Об этом РИА Новости рассказала зоозащитница Алжанат Аммаева.

Инцидент произошел 5 апреля — зоозащитница не смогла добраться до приюта из-за затопленной трассы. Однако она дозвонилась до соседа, который перелез через забор и открыл вольеры в приюте. В этот момент вода уже была собакам по колено, животные не могли спастись.

Сосед выпустил 13 собак. Он также спас ворону с подбитым крылом, перенеся ее клетку с улицы в помещение. Также в этом приюте находились 86 кошек. Некоторые животные заболели от переохлаждения. Все лежаки и одеяла ушли под воду, их пришлось выбросить.

После случившегося Аммаева забрала кошек из затопленных домов, чьи хозяева сейчас живут у родственников или в пунктах временного размещения. Многие питомцы нуждаются в лечении.

Из-за сильных дождей, прошедших 28 марта и в период с 4 по 5 апреля, Дагестан столкнулся с масштабным наводнением. Власти республики ввели режим ЧС в ряде крупных городов и районов, а позднее в регионе был объявлен режим ЧС федерального характера.

Ранее в Дагестане на два месяца арестовали инженера по делу о прорыве плотины.