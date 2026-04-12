Бузова рассказала о негативном влиянии Шаляпина

Певица Ольга Бузова пошутила, что после общения с Шаляпиным не хочет работать

Певица и телеведущая Ольга Бузова в беседе с mk.ru пошутила, что после общения с коллегой Прохором Шаляпиным не хочет больше работать.

«С Прохором я пообщалась пару дней, так я вообще не хочу ничего теперь больше делать. Он меня расслабил. Пусть сам идет работает, а я, красивая, буду стоять и улыбаться», — поделилась артистка.

Бузова известна своим трудоголизмом. Его отмечали как поклонники, так и другие звезды шоу-бизнеса. Артистка рассказала, что только недавно научилась отдыхать. Ей понравилось. Она назвала такое времяпрепровождение классным. Певица пожаловалась, что не знает, как после такого отдыха вернется в плотный график.

«Как возвращаться в этот режим сумасшедший?» — поинтересовалась знаменитость.

В начале мая 2025 года Шаляпин посмеялся над трудящимися в День труда, лежа в кровати.

«Трудитесь все, трудитесь. А я создан не для работы, а для счастья, любви и удовольствия», — заявил певец.

В том же месяце Шаляпину предложили должность координатора рабочего кайфа после того, как он заявил о поиске таковой в социальных сетях. На одном из сайтов появилось объявление от имени известного онлайн-кинотеатра.

Ранее Прохор Шаляпин согласился провести свадьбу Клавы Коки и Масленникова бесплатно.