Стало известно, почему ухудшение обоняния может говорить о болезни мозга

MolPsy: ухудшение обоняния может быть ранним маркером болезни Альцгеймера
Нарушение обоняния может быть одним из ранних биологических маркеров болезни Альцгеймера, возникающим задолго до выраженных проблем с памятью. К такому выводу пришли ученые из Шэньчжэньского и Чунцинского университетов. Результаты опубликованы в Molecular Psychiatry (MolPsy).

Исследование показало, что на ранних стадиях заболевания нарушается связь между грушевидной корой (PCx), отвечающей за обработку запахов, и инфралимбической корой (IL), связанной с памятью и принятием решений. Эти области образуют нейронную сеть PCx–IL, в которой задействованы так называемые клетки-энграммы — нейроны, хранящие следы воспоминаний.

Эксперименты на модели болезни Альцгеймера (мыши 5xFAD) подтвердили, что в цепи клеток-энграмм PCx–IL нарушается синаптическая передача. В частности, фиксировались сбои в работе глутаматных AMPA-рецепторов, что ослабляло передачу сигналов между нейронами. Это приводило к ухудшению способности распознавать и запоминать запахи.

Дополнительные эксперименты показали, что восстановление активности этих нейронных цепей улучшает обонятельную память, что подтверждает их ключевую роль в ранних стадиях болезни.

Авторы считают, что выявленные изменения можно использовать как ранний диагностический маркер. Поскольку нарушения обоняния возникают раньше других симптомов, их отслеживание может помочь выявлять болезнь Альцгеймера на стадии, когда лечение наиболее эффективно.

В дальнейшем ученые планируют разработать методы диагностики и терапии, направленные на восстановление этих нейронных связей.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!