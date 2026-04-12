Мать пропавшего Героя России Асылханова рассказала подробности о нем

РЕН ТВ: у пропавшего Героя России Асылханова не было врагов и вредных привычек

У пропавшего в начале апреля Героя России Алексея Асылханова не было ни врагов, ни вредных привычек, которые могли бы стать причиной его исчезновения. Об этом РЕН ТВ сообщила мать молодого человека Татьяна, которая узнала о пропаже сына от снохи.

По словам женщины, 23-летний участник спецоперации всегда отличался спокойным и дружелюбным характером. В день исчезновения — 3 апреля — он вышел из дома в Юрге, взяв с собой документы, но оставив мобильный телефон. Через два дня, 5 апреля, они с супругой должны были отмечать годовщину свадьбы.

«Вышел как обычно с документами на работу и пропал, без телефона был», — поделилась женщина.

На Алексее были черные брюки, куртка и кепка. Особая примета — протез правой ноги после боевого ранения.

Следователи провели осмотр квартиры, откуда ушел молодой человек, и продолжают допрашивать свидетелей. Татьяна рассказала, что пока не располагает информацией о ходе расследования.

За время участия в боевых действиях в зоне СВО Асылханов уничтожил 15 танков и 50 боевых бронированных машин противника, а также большое количество живой силы врага.

