«Это очень сложно». В WhatsApp ответили Дурову после заявления об обмане пользователей

Представители WhatsApp резко ответили на обвинения Павла Дурова в недостаточной защищенности сообщений пользователей и их утечке третьим лицам. Команда мессенджера обвинила Telegram в том, что его создатели «даже не пытаются» одновременно заботиться и о безопасности, и об удобстве приложения.

Представители WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответили на утверждения основателя Telegram Павла Дурова о небезопасности мессенджера и используемого в нем шифрования. Соответствующий пост пресс-служба опубликовала в соцсети X.

Сотрудники Meta (признана в России экстремистской и запрещена) обратили внимание на слова Дурова о том, что невозможно одновременно обеспечивать и безопасность, и удобство приложений.

«Это многое объясняет о Telegram — вы даже не пытаетесь делать и то, и другое, потому что это сложно. WhatsApp по умолчанию обеспечивает сквозное шифрование для личных и групповых сообщений, мы поддерживаем множество устройств, голосовые и видеозвонки»,

— утверждает команда мессенджера.

Пресс-служба добавила, что на серверах WhatsApp также хранятся резервные копии чатов со сквозным шифрованием.

«Крупнейший обман в истории»

10 апреля Дуров выложил в своем Telegram-канале пост о том, что в коде WhatsApp содержится уязвимость, позволяющая сотрудникам Meta и партнерам компании получать доступ к содержанию переписок.

«Шифрование WhatsApp может являться крупнейшим обманом потребителей в истории и обманом миллиардов пользователей. Вопреки утверждениям, приложение позволяет читать сообщения пользователей и передавать их третьим сторонам. Telegram никогда не поступал так и не будет»,

— написал предприниматель.

Позже в X Дуров добавил, что «из незашифрованных резервных копий WhatsApp» утекают 95% сообщений .

Также создатель опубликовал материал портала 9to5Mac о том, что сотрудники ФБР смогли получить доступ к удаленным сообщениям из поддерживаемого властями США мессенджера Signal. Уточняется, что для этого агенты получили доступ к истории уведомлений пользователей.

Этот случай является далеко не первой критикой Дурова в адрес WhatsApp. Так, в январе он сделал репост новости о поданном юридической компанией Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan судебном иске к Meta от имени семи человек из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР. В документе утверждалось, что сотрудники корпорации могли организовать выгрузку сообщений одного из пользователей.

Представитель Meta Карл Вуг назвал обвинения необоснованными. По его словам, сотрудники компании не могут читать сообщения, поскольку ключи шифрования хранятся исключительно на устройствах пользователей.

«Надо быть безмозглым, чтобы верить в безопасность WhatsApp в 2026 году. Когда мы проанализировали, как WhatsApp реализовал свое «шифрование», мы обнаружили множество векторов атаки», — Дуров прокомментировал иск.

Позже его позицию поддержал американский миллиардер и владелец X Илон Маск.

Кроме того, в октябре 2022 года основатель Telegram указывал на наличие в WhatsApp уязвимости, которая позволяла хакерам получать полный доступ к телефонам жертв взлома.

«Держитесь подальше от WhatsApp — этот мессенджер уже 13 лет является инструментом слежки»,

— писал Дуров.

При этом тогда команда WhatsApp признала наличие угрозы.