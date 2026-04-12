Булыкин назвал команду, которая имеет преимущество в борьбе за медали РПЛ

Экс-нападающий сборной России, московских «Локомотива» и «Динамо», а также многих известных европейских клубов Дмитрий Булыкин, ныне занимающийся политикой, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о борьбе за третье место в Российской премьер-лиге, заявив, что «Спартак» получил в последнее время психологическое преимущество.

«Думаю, еще будет борьба среди московских клубов за третье место, и ближайшие две игры покажут, кто на что способен. «Спартак» после побед над «Локомотивом» и «Зенитом», конечно же, прибавил в психологическом плане в плане хорошего настроя на следующие игры «Локомотиву» надо приложить все усилия, чтобы выиграть свои матчи и закрепиться на третьем месте», — считает Булыкин.

Третье место в таблице Российской премьер-лиге занимает «Локомотив», набравший 44 очка после 23 игр. Столько же у располагающейся на четвертом месте, но уже сыгравшей свою встречу 24-го тура «Балтики», у ЦСКА 42 балла и 24 проведенных матча, а в активе «Спартака» 41 очко за 23 встречи.

