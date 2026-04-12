Трамп рассчитывает на продолжение переговоров с Ираном

Трамп: Иран вернется за стол переговоров и даст США все

Иран вернется за стол переговоров с США. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал президент США Дональд Трамп.

«Я прогнозирую, что они вернутся (за стол переговоров. — «Газета.Ru») и дадут нам все», — сказал он.

По словам главы Белого дома, его угроза уничтожить иранскую цивилизацию «привела Иран за стол переговоров».

11 апреля прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана, на которых обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранской ядерной программы, снятия санкций против Тегерана и окончания боевых действий. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США «четко обозначили» свои «красные линии», однако Иран не согласился на условия Вашингтона.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также сказал, что Иран и США не пришли к единой позиции по двум-трем важным вопросам.

