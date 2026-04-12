США начнут блокировать Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп в Truth Social написал, что американские ВМС начнут процесс блокады всех кораблей, пытающихся войти или покинуть Ормузский пролив.

По его словам, прошедшие переговоры с Ираном прошли хорошо, большинство пунктов были согласованы, но не вопрос ядерной программы Тегерана.

Трамп добавил, что из-за Исламской Республики также не удалось достичь договоренностей о свободном проходе судов в Ормузском проливе, используя угрозы о минах. По мнению президента США, это является «мировым вымогательством».

Американский лидер поручил ВМС пресекать суда в международных водах, которые нанесли ущерб Ирану, и уничтожать мины в проливе.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Пезешкианом заявил, что Париж готов оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.