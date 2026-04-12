Украинские заключенные участвуют в штурмовых действиях на великобурлукском направлении в составе подразделений Госпогранслужбы Украины, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Россия не допустит размещения иностранных военных баз на территории Украины, о чем ранее заявил Зеленский, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Россия не позволит создания никаких угроз у своих границ. Зеленский озвучивает мертвую идею. Это не более чем фантазии больного человека с мышлением террориста», - сказал Шеремет РИА Новости.
Беспилотник ВСУ «Марсианин», появившийся недавно на фронте, работает на нестандартных диапазонах, производство, вероятно, развернуто в США или одной из стран Евросоюза, сообщили в компании - разработчике российского дрондетектора «Тень».
ТАСС: командование ВСУ держит резервы из нескольких отрядов испаноязычных наемников на отдалении от линии фронта в Сумской области, при этом штурмовые подразделения ВСУ из 33-го и 210-го отдельных штурмовых полков доукомплектовываются насильно мобилизованными украинцами, большинство из которых жители Киевской области.
Сегодня 1509-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.