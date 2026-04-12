«Будут большие проблемы». Трамп пригрозил Китаю после новостей о поставках оружия Ирану

Трамп заявил, что у Китая будут большие проблемы после поставок оружия Ирану

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Китаю, что создаст стране «большие проблемы» в случае, если Пекин будет поставлять Ирану оружие. Ранее телеканал CNN опубликовал доклад разведки, согласно которому КНР якобы готовит отправку через третьи страны партии переносных зенитно-ракетных комплексов. В посольстве Китая отвергают обвинения, указывая, что не поставляют оружие ни одной стороне конфликта.

Президент США Дональд Трамп высказал угрозу в адрес Китая на случай, если Пекин решит поставить оружие в Иран. Соответствующее высказывание политик сделал в разговоре с журналистами у Белого дома.

«Если Китай это сделает, у Китая могут быть большие проблемы»,

— заявил американский лидер.

Также на пресс-конференции Трамп сказал, что его не волнует, удастся ли Вашингтону и Тегерану заключить соглашение по итогам переговоров в Исламабаде. По его словам, США и так победили в войне. Он пообещал открыть Ормузский пролив, хотя американцы якобы не пользуются им.

«Потому что в мире много других стран, которые им пользуются, но либо боятся, либо слабы, либо скупы», — добавил Трамп.

Предупреждения разведки

11 апреля телеканал CNN со ссылкой на источники опубликовал материал, в котором утверждалось, что, по данным американской разведки, Китай готовится в течение нескольких недель поставить Ирану переносные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) MANPADS. С этим оружием иранские военные смогли бы эффективнее сбивать низколетящие американские самолеты.

«Пекин прорабатывает варианты маршрута поставок через третьи страны для того, чтобы скрыть настоящее происхождение груза»,

— завили два собеседника канала.

При этом вещатель напомнил, что сбитый в начале апреля американский истребитель F-15, по словам Трампа, был поражен «ручной переносной ракетой с тепловым наведением». Представители Тегерана указали, что использовали «новую систему противовоздушной обороны» (ПВО), не уточнив, какую именно. CNN допустил, что иранские войска могли применить именно китайскую ЗРК.

Также источники канала утверждают, будто Китай вопреки санкциями продолжает продавать Ирану технологии двойного назначения, которые используются для производства оружия. В то же время собеседник CNN заявил, что Пекин не видит стратегической выгоды от прямого вступления в конфликт Ирана и США, коим бы являлась поставка оружия.

7 апреля телеканал Fox News опубликовал доклад американского Института изучения войны (ISW), согласно которому Китай якобы помогает Ирану восстановить программу по производству баллистических ракет. Для этого, утверждает ISW, Пекин направил в Тегеран несколько судов с реагентами для создания ракетного топлива.

Позиция Китая

Представитель посольства Китая в разговоре с CNN опроверг информацию о подготовке к передаче MANPADS. Он подчеркнул, что Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта .

«Будучи ответственным крупным государством, Китай неизменно выполняет свои международные обязательства. Мы призываем американскую сторону воздержаться от необоснованных обвинений, злонамеренных инсинуаций и разжигания сенсаций. Мы надеемся, что соответствующие стороны предпримут больше усилий по снижению напряженности», — сказали в диппредставительстве.

Кроме того, 9 апреля пресс-секретарь министерства обороны Китая Чжан Сяоган опроверг информацию, что китайская компания SMIC поставила армии Ирана оборудование для производства микросхем, а также о передаче данных со спутников по американским базам на Ближнем Востоке.

«Кто говорит одно, а делает другое, и кто развязывает войны и конфликты по всему миру? Международное сообщество это прекрасно видит»,

— добавил представитель китайского минобороны.