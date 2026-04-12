Певец Юрий Лоза рассказал «Абзацу», что может поднять тост за первого человека, совершившего полет в космос, Юрия Гагарина.

«Почему нет? Вы знаете, сколько хорошего сделал для страны Юрий Гагарин? Помимо того, что мы о нем знаем, сколько контрактов у нас было подписано очень важных только потому, что Гагарин сидел за этим столом», — поделился музыкант.

Лоза заявил, что Гагарин сделал образ россиянина популярным и любимым во всем мире. Артист также назвал подвиг космонавта, доказавший шарообразность Земли, «очень сложной темой».

Юрий Лоза считает, что планета Земля — плоская. В 2020 году певец приводил доказательства своей позиции. По его словам, у геодезистов нет понятия о шарообразной Земле, а мореходы не пользуются глобусом. Музыкант убежден, что ракеты никогда не летали в космос — после запуска они направляются параллельно плоскости планеты.

11 апреля 2026 года Юрий Лоза в соцсетях написал, что фото Земли, сделанное во время лунной миссии НАСА «Артемида-2», создано искусственным интеллектом (ИИ).

