Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Культура

Верящий в плоскую Землю Лоза готов поднять тост за Гагарина

Певец Юрий Лоза заявил, что Гагарин сделал образ россиянина любимым в мире
Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза рассказал «Абзацу», что может поднять тост за первого человека, совершившего полет в космос, Юрия Гагарина.

«Почему нет? Вы знаете, сколько хорошего сделал для страны Юрий Гагарин? Помимо того, что мы о нем знаем, сколько контрактов у нас было подписано очень важных только потому, что Гагарин сидел за этим столом», — поделился музыкант.

Лоза заявил, что Гагарин сделал образ россиянина популярным и любимым во всем мире. Артист также назвал подвиг космонавта, доказавший шарообразность Земли, «очень сложной темой».

Юрий Лоза считает, что планета Земля — плоская. В 2020 году певец приводил доказательства своей позиции. По его словам, у геодезистов нет понятия о шарообразной Земле, а мореходы не пользуются глобусом. Музыкант убежден, что ракеты никогда не летали в космос — после запуска они направляются параллельно плоскости планеты.

11 апреля 2026 года Юрий Лоза в соцсетях написал, что фото Земли, сделанное во время лунной миссии НАСА «Артемида-2», создано искусственным интеллектом (ИИ).

Ранее лидер группы «Мотор-Роллер» назвал мировую космическую столицу.

 
Теперь вы знаете
Забытый шедевр советской инженерии: как космический проект «Спираль» опередил свое время
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
