Звуки родной природы снижают стресс лучше, чем экзотика, выяснили ученые

Прослушивание звуков родной природы оказывает более выраженный положительный эффект на психическое состояние, чем записи экзотических экосистем. К такому выводу пришли ученые из Германского центра интегративных исследований биоразнообразия и Центра экологических исследований имени Гельмгольца. Работа опубликована в Journal of Environmental Psychology (JEP).

В эксперименте участвовали 195 студентов из Германии. Им предлагали прослушать короткие аудиозаписи лесных экосистем, включая как местные европейские леса, так и тропические джунгли. Записи различались по уровню биоразнообразия и географическому происхождению звуков.

До и после прослушивания участники оценивали уровень стресса, эмоциональное состояние и концентрацию внимания. Дополнительно они пытались определить, сколько видов животных слышно в записи, а также оценивали ее «приятность».

Результаты показали, что даже одна минута прослушивания звуков природы снижает уровень стресса. Однако наиболее выраженный эффект — усиление чувства расслабления и положительных эмоций — наблюдался при восприятии звуков «родной» природы (шума лесов умеренной зоны для Германии).

При этом реальное биоразнообразие записи оказалось менее важным фактором, чем субъективное восприятие. Участники лучше реагировали на знакомые звуки птиц и животных, воспринимая их как более безопасные и приятные. Напротив, сложные и незнакомые тропические звуковые ландшафты иногда снижали уровень положительных эмоций.

Авторы отмечают, что ключевую роль в психологическом эффекте играет не количество видов в записи, а узнаваемость и эмоциональная интерпретация звуков.

