Поврежденный российский газовоз отбуксировали в международные воды

Российский газовоз «Арктик Метагаз» отбуксировали в международные воды
Поврежденный украинскими катерами в Средиземном море российский газовоз «Арктик Метагаз» находится в международных водах в 80 милях от побережья Ливии после повторной буксировки, заявил официальный представитель комитета по кризисным и чрезвычайным ситуациям Ливии Магди аль-Шариф. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, буксировка продолжается под наблюдением ливийских военно-морских судов. Утечек у танкера не наблюдается, он не представляет угрозы для ливийского побережья, добавил аль-Шариф.

Он отметил, что члены комитета во главе с Шуайбом Юсефом ас-Сабером встретились с российским послом и представителями компании-владельца танкера для координации необходимых мер по обеспечению безопасности ливийских вод и побережья от любых рисков или угроз.

2 апреля ливийское управление портов и морского транспорта сообщило о потере контроля над поврежденным газовозом из-за неблагоприятных погодных условий. Шторм и сильные волны привели к обрыву буксирного троса.

3 марта Министерство транспорта РФ заявило об атаке на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море с использованием украинских беспилотных катеров. Предполагается, что запуск дронов осуществлялся с побережья Ливии, вблизи территориальных вод Мальты.

Ранее стало известно, откуда ВСУ били по российскому «Арктик Метагаз».

 
Теперь вы знаете
Забытый шедевр советской инженерии: как космический проект «Спираль» опередил свое время
