Два российских подростка получили сроки за разбойное нападение на мужчину

На Алтае вынесли приговоры двум 16-летним подросткам, которые ради денег совершили разбойное нападение. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 2 января в селе Чемал — пьяные подростки пришли в дом к 52-летнему местному жителю. Требуя деньги, они начали избивать мужчину, а затем один из налетчиков схватил кухонный нож и всадил жертве в бедро.

Сожительнице пострадавшего, которая была в доме, удалось выпроводить агрессоров на улицу — она пообещала им сбегать за деньгами к знакомым. Когда за ними закрылась дверь, она вызвала полицию.

Фигурантов задержали, они признали вину и раскаялись. Суд признал их виновными по ч. 1 ст. 162 УК РФ и ч. 2 ст. 162 УК РФ и назначил каждому из них наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

