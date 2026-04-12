Трамп в очередной раз пригрозил Ирану

Президент США Дональд Трамп в Truth Social заявил, что Вооруженные силы США покончат с тем немногим, что осталось от Ирана.

По его словам, американские военные сделают это «в подходящий момент».

Трамп утверждает, что флот и ВВС Исламской Республики уничтожены, противовоздушные средства и радары страны бесполезны, а большинство иранских лидеров ликвидированы. Все это произошло из-за ядерных амбиций Тегерана, указал американский лидер.

До этого Трамп заявил, что американские ВМС начнут процесс блокады всех кораблей, пытающихся войти или покинуть Ормузский пролив. Американский лидер поручил ВМС пресекать суда в международных водах, которые нанесли ущерб Ирану, и уничтожать мины в проливе.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.