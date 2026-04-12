На «Госуслугах» открылся прием заявлений в отряд космонавтов

Роскосмос открыл на «Госуслугах» сервис по приему заявлений в отряд космонавтов, который продлится до 30 июня. Об этом сообщает Минцифры РФ, передает ТАСС.

«Воспользуйтесь новым сервисом на портале и получите шанс вступить в отряд космонавтов. Подать заявление на участие в заочном отборе можно до 30 июня 2026 года», — отмечается в сообщении.

Среди требований к будущим космонавтам: российское гражданство, возраст до 35 лет, вес от 50 до 90 кг, рост от 150 до 190 см, высшее образование и стаж работы по специальности не менее 3-х лет. Также для соискателей необходимо владение английским, итальянским, испанским, немецким или французским языком. В случае успешного прохождения отбора кандидат сможет заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов и приступить к тренировкам.

До этого стало известно, что около 25% опрошенных студентов хотят попасть в отряд космонавтов. Так, каждый пятый опрошенный студент попробовал бы пройти отбор в отряд космонавтов, если бы такой набор объявили среди всех желающих.

Ранее сообщалось, что первый в России цифровой артист отправится в космос.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!