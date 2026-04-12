СМИ: Трамп и Рубио вместо участия в переговорах с Ираном смотрели бои UFC в Майами

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Штатов Марко Рубио посетили мероприятие UFC в Майами, в то время как мирные переговоры с Ираном, которые прошли в Пакистане без их участия, не привели ни к каким договоренностям. Об этом сообщает Guardian.

«Трамп вошел в Касея-центр вскоре после 21:00 [11 апреля] в сопровождении нескольких членов своей семьи и главы UFC Даны Уайта, который поддерживает президента с момента его первого срока. Рядом сидели Рубио, а также посол США в Индии Серхио Гор, рэпер Vanilla Ice и бывший заместитель директора ФБР Дэн Бонгино», — передает издание.

Отмечается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял журналистам, что мирные переговоры с Ираном в Пакистане провалились, в то время как Трамп наблюдал за вечерними боями. Американский президент не проявлял никаких признаков того, что конфликт на Ближнем Востоке занимает его мысли, и был сосредоточен на бойцах в клетке, хотя время от времени наклонялся, чтобы поговорить с Рубио, пишут журналисты. В какой-то момент Рубио показал президенту США что-то на своем телефоне после того, как Пауло Коста победил Азамата Мурзаканова.

До этого сообщалось, что переговоры, продолжавшиеся 21 час, завершились без соглашения. Тегеран отказался рассматривать возможные уступки Вашингтону по вопросам контроля над Ормузским проливом и развитию мирной ядерной программы.

Ранее в Иране сочли требования США на переговорах «непомерными».